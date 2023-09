103 chinesische Kampfjets übten nahe Taiwan

Das Verteidigungsministerium in Taiwan registrierte am Montag einen „neuen Höchststand“ von Kampfflugzeugen, die in die Luftverteidigungszone eingedrungen seien. Die zwischen dem 17. und 18. September registrierten 103 chinesischen Flugzeuge stellten „die Sicherheit in der Straße von Taiwan und in der Region vor große Herausforderungen“, hieß es in einer Erklärung. Außerdem seien neun chinesische Marineschiffe gesichtet worden.