Militärhilfe für Taiwan aus Mitteln für „Nationen“

USA: Waffenlieferung bedeutet nicht Anerkennung Taiwans

Das US-Außenministerium betonte am Mittwoch, dass die erstmalige Waffenlieferung für Taiwan im Rahmen des Programms nicht bedeutet, dass die Souveränität Taiwans anerkannt werde. Die USA hätten ein bleibendes Interesse an „Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan“, hieß es. Das taiwanesische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, die Militärhilfe werde zu „regionalem Frieden und Stabilität beitragen“.