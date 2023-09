Turnen: Vinzenz Höck Weltcup-Dritter in Paris

Für Höck ist damit das Dutzend an Weltcup-Podestplätzen komplett (sieben Siege, zwei 2. und drei 3. Plätze). Nächster Höhepunkt ist die WM in Antwerpen. Höck ist am 30.9. in der Qualifikation dran, das Finale der Top 8 geht am 7.10. in Szene.