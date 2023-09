Katzian: „Gehaltserhöhung über Inflation hinaus“

Ihr Parteichef Andreas Babler fordert eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden. Sie auch?

In diese Richtung soll es gehen. Von heute auf morgen geht das aber nicht, das hat auch niemand gefordert. Aufgrund der Entwicklungen wie Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz wird mittelfristig weniger Arbeit nötig sein. Aber wir haben auch jetzt schon Berufe, etwa in der Pflege, wo der Druck physisch und psychisch schon sehr groß ist, und allein deshalb muss die Arbeitszeit verkürzt werden. Das werden wir uns für alle Branchen anschauen. Berücksichtigen müssen wir auch, dass heute viele Menschen unterschiedliche Lebenskonzepte haben. Es gibt jene, die wollen weniger arbeiten oder können auch nicht so viel arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen so hart sind. Ich denke da etwa an die Pflege. Das ist Schwerarbeit. Dann gibt es andere, die sagen, ich will eine Auszeit haben, wieder andere wollen eine Vier-Tage-Woche. Wir haben außerdem die Themen Jahresarbeitszeit und Lebensarbeitszeit. Es gibt jetzt schon große Industriebetriebe mit 180 Arbeitszeitmodellen - flexible Einteilung nach den Bedürfnissen. Viele Unternehmen nehmen da schon darauf Rücksicht. Bei der 4-Tage-Woche gibt es Studien, die höhere Produktivität zeigen.