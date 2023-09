Bürger sagen Ja und Nein zu neuen Solarparks

Das Ergebnis fiel zwiegespalten aus: In Unterpullendorf stimmte der Großteil für die Agri-PV-Anlage, in Kleinmutschen waren die meisten dagegen. Die Ergebnisse sollen nun bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag besprochen und der Landesregierung mitgeteilt werden, sagte Bürgermeister Paul Fercsak. Die Anlage in Unterpullendorf scheint fix sein.