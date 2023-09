Biker schlittert 50m über Straße: Schwerverletzt!

Mit schweren Verletzungen musste ein Biker (53) aus Deutschland am Sonntag gegen 10.40 Uhr in das Krankenhaus geflogen werden. Der Biker war auf der B188 in Richtung Ischgl unterwegs, hinter ihm fuhr ein Pkw-Lenker (62) aus Frankreich, vor ihm zwei andere Pkw. Der Franzose wollte den Deutschen überholen, als dieser wohl den gleichen Gedanken hatte, und ebenfalls zum Überholmanöver ansetzte. Es kam zur seitlichen Kollision, wodurch der Motorradfahrer zu Sturz kam und rund 50 Meter über die Fahrbahn schlitterte, wo er schwer verletzt liegen blieb.