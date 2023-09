Großbrand bei Grillerei: Mehrere Wehren im Einsatz

Zu einem verheerenden Großbrand kam es Sonntagmittag in Ollersdorf im Bezirk Güssing. In der Ackergasse hatte ein Dachstuhl eines Nebengebäudes Feuer gefangen und stand binnen kurzer Zeit in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen auf dem Grundstück, um zu grillen.