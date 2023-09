Spaltpilz Kurz | Eindrucksvolle Wirkung

Viel war zuletzt wieder die Rede vom jungen Alt-Kanzler. Die zwei Filme über den offiziell seit fast zwei Jahren in Polit-Rente befindlichen 37-jährigen Ex-Regierungschef haben ihn wieder ins mediale Rampenlicht befördert. Dieses kann, wie Polit-Wissenschafter Peter Filzmaier heute zu Recht in der „Krone“ schreibt, „eine Droge sein“. Was der Professor auch weiß: Dass sich in Sachen Kurz zwei Gruppen gegenüberstehen. Einerseits Kurz-Nostalgiker in der ÖVP, die sich ihn zurück in die Politik träumen, andererseits viele auch in der Partei, die ihn mit Aufkommen der strafrechtlichen Ermittlungen lieber schon früher losgeworden wären. Die ÖVP-Wähler sind laut aktueller Umfrage gespalten - immerhin knapp die Hälfte würde sich ein Comeback des einstigen „Wunderwuzzi“ wünschen. Auch bei den Leserbriefschreibern in der „Krone“ und Postern auf krone.at sind die Meinungen geteilt. Und wenn man in die ÖVP hineinhört, stößt man auch auf unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erwartungen: Die Bandbreite reicht vom Wunsch, Kurz soll zurückkommen bis, er möge endlich Ruhe geben. Was bleibt? Einerseits bleibt Sebastian Kurz ein Thema, was er sich vermutlich auch wünscht. Andererseits wächst er immer mehr zum Spaltpilz seiner Partei und seiner (Ex-)Wählerschaft. Das wiederum wünschen sich Kickl, Babler und Co.