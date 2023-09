Schillernder Schilling (2)

Was also tun? Den Kopf in den Sand stecken? Auf ein gottgegebenes (Wirtschafts-)Wunder hoffen? Ich meine: Unser Land hat immer noch Kraft genug, um - unabhängig von den Vorgängen rund um die Brüsseler Bürokratie-Bastion - selbst die Innovations-Initiative zu ergreifen. Dazu gehört etwa die Einführung einer Parallelwährung, die schillern könnte wie einst der Schilling.