Steirische Notärzte: Bald 6 statt 20 Stützpunkte?

Zeit rettet Leben. Je schneller ein Arzt beim Patienten ist, desto besser stehen die Chancen auf Rettung. 15 Minuten darf die so genannte Hilfsfrist maximal laut EU-Empfehlung betragen, besonders in ländlichen Regionen ist diese Frist jedoch längst mehr Wunschdenken als Realität. In der Steiermark wird die Zeitangabe vor allem in den nördlichen Landesteilen immer wieder – teils sogar empfindlich – überschritten.