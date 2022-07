„Was Fachleute befürchtet haben, ist eingetreten“

Helikopter in der Nacht: „Reine Kosmetik“

Eine am Dienstag beschlossene Maßnahme sei hingegen reine Kosmetik: die nächtliche Starterlaubnis für einen zweiten Rettungshubschrauber. „Helikopter sind in vielen Bereichen eine notwendige Ergänzung, aber kein primärer Ersatz für einen Notarztwagen“, so Prause. Für die kommenden Monate malt der Experte aber weiterhin ein düsteres Bild: „Einige Regionen werden viel Zeit brauchen, bis alles wieder aufgebaut ist.“