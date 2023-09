Chinas Verteidigungsminister nach Verhör abgesetzt

Zuletzt wurde Li Ende August gesehen

Das chinesische Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht auf Anfragen zu einer Stellungnahme. Der 65-jährige Li hat zuletzt nach Angaben von Insidern nicht an Treffen mit seinen Amtskollegen aus Vietnam und Singapur teilgenommen. Zuletzt war er am 29. August in Peking aufgetreten, als er auf einem Sicherheitsforum mit afrikanischen Ländern eine Grundsatzrede hielt.