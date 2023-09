Tunesien untersagt EU-Abgeordneten die Einreise

Kritik als Absagegrund?

Ein Grund für die Absage der Reise könnten die Äußerungen mehrerer Abgeordneter in einer Debatte in dieser Woche sein (siehe Video oben). So hatten beispielsweise Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten das Abkommen kritisiert und der Regierung in Tunis vorgeworfen, Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika zu misshandeln.