So zerlegt Migrationsexperte den EU-Tunesien-Pakt

„Menschenrechte stehen nur in einem Nebensatz“

Bis jetzt gehen die tunesischen Behörden wohl weniger glimpflich mit den migrationswilligen Menschen beziehungsweise den Abgeschobenen um. Berichten zufolge gab es sexuelle Übergriffe und sogar verbrannte Pässe. Auch Aussetzungen in die Wüste oder Schläge seien nicht unüblich. Gerald Knaus kritisiert in diesem Zusammenhang die Verschwiegenheit der EU in Bezug auf diese Vorfälle. Wichtig sei Transparenz und die EU-Staaten sollen „zu einer klaren Sprache zurückfinden“ - den Leuten „sagen, was wir wissen und sehen.“ Menschenrechte stehen jedoch im EU-Tunesien-Deal „nur in einem Nebensatz.“