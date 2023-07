Nehammer begrüßt EU-Abkommen mit Tunesien

Daher sei das „der richtige Weg, den die Kommission da einschlägt“, erklärte Nehammer am Rande eines Gipfels mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten in Brüssel. Klar sei aber auch, dass die EU diesen „Weg weitergehen“ müsse. Dabei sei wichtig, dass Partnerschaften auf „Augenhöhe“ gebildet werden. Es brauche eine „Win-win-Situation“, die nordafrikanischen Länder müssten also davon profitieren, wenn sie mit Europa eine Partnerschaft eingehen, so der ÖVP-Chef.