Heißer Dampf und wahre Geschmacksexplosion

Was einen erwartet

„Am Mittwoch tauchten wir in die Alpen-Adria-Küche mit Paolo Cigui ein. Donnerstag wurde es dann ,wild’ mit dem Genusswirt Poldi Kraßnitzer. Von Chili con Carne mit Rehfleisch aus dem Metnitztal, bis hin zur Rehleber gab es alles, was das Herz begehrt. Freitag wird es richtig ,heiß’. Panierte Käsnudeln in Kombination mit TOM’S HOT STUFF scharfen Chilisaucen lassen die Geschmacksknospen aufblühen. Samstag gibt es die etwas gehobenere Küche und passend zum Sonntag, tauchen wir ein in die Welt der Früchstücks- und Brunch- Küche“, erzählt Krainer mit strahlenden Augen.