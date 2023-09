Haftstrafen im Captagon-Fall massiv verschärft

Ursprünglich als Medikament entwickelt

Captagon war in den 1960er-Jahren als Medikament entwickelt worden, um beispielsweise ADHS zu behandeln. Es enthält den Wirkstoff Fenetyllin, das als Suchtgift gilt. Dieser wirkt ähnlich wie Amphetamin und geht direkt auf das zentrale Nerven- sowie das Herz-Kreislaufsystem. Die Nebenwirkungen können bis zum Tod reichen. Die Pillen sollen vom Libanon über die EU nach Saudi-Arabien geschmuggelt worden sein. Die Drogen wurden - versteckt in den Hohlräumen von Rollen mit Plastikfolie - zunächst auf dem Seeweg nach Belgien und vor dort nach Bürmoos transportiert. Dort verschwanden sie in Industrie-Pizzaöfen, Waschmaschinen und anderen Elektrogeräten.