IT-Panne! Polizei löschte Beweise in Drogenprozess

In dem Mega-Prozess wurden am 21. März acht Menschen wegen Suchtgifthandels zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt. Aber: Die Urteile sind teils noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger könnten also noch Rechtsmittel ergreifen. Genau das wird nun ungemein schwieriger. Eine Überprüfung der Übersetzung der Aufzeichnungen der Telefonüberwachung ist nun nicht mehr möglich. Denn: Ein Polizist soll die Daten irrtümlich gelöscht haben.