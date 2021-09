Captagon-Bande: Tipp kam von den US-Ermittlern

Die Pillen kam laut Anklage über den Seeweg vom Libanon nach Belgien. Von dort aus sollen sie über Deutschland nach Österreich, genauer zu einem Lager nahe Regau (OÖ), gebracht worden sein. Und von dort kamen sie in eine Pizzeria nach Bürmoos in Salzburg, wurden in elektronischen Geräten wie Pizzaöfen versteckt und nach Saudi-Arabien geliefert. Verkaufswert der angeklagten Menge: rund 40 Millionen Euro.