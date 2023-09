Suchtherapie wird auf neue Beine gestellt

Die Stiftung Maria Ebene organisiert ihren stationären Bereich neu. Die Betten und Betreuungskapazitäten der Therapiestation Lukasfeld in Meiningen werden auf das Krankenhaus in Frastanz sowie die Therapiestation Carina in Feldkirch aufgeteilt, wie die Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung Maria Ebene am Dienstag einstimmig beschlossen. Durch die Umstrukturierung können neue Therapieformen und moderne Behandlungsansätze leichter integriert und die Behandlung der Patienten verbessert werden, heißt es von den Verantwortlichen zu den Maßnahmen. Sämtliche der rund 20 Mitarbeitenden der Therapiestation Lukasfeld werden innerhalb der Stiftung weiter angestellt bleiben. Die Umstellung erfolgt schrittweise und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.