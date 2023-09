ÖFB: Planungen für die EURO werden konkreter

Nach dem 3:1 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in Schweden kann der ÖFB die Planungen rund um eine Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland weiter konkretisieren. Die organisatorischen Vorarbeiten laufen bereits seit Juli des Vorjahres, in den kommenden Wochen und Monaten soll endgültig Klarheit bestehen, was EM-Quartier, Trainingslager und Testspiel-Gegner betrifft.