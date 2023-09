Herbert Prohaska: „Da kommt dir die Gänsehaut“

Es war in Solna dreifach wichtig, in Führung zu gehen. Erst danach konnten wir befreit aufspielen. Am meisten beeindruckt haben mich die rot-weiß-roten Fans, die sogar meinen Namen riefen, weil Teamchef Ralf Rangnick zu dem Zeitpunkt in der Kabine war. Aber ich bin nicht wichtig, Trainer und Mannschaft haben es sich verdient, gefeiert zu werden. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß: Nach solchen Matches kommt dir die Gänsehaut.

Schade nur, dass Marko Arnautovic absehbar einen Freund verlieren wird. Dass er Polster in der ewigen ÖFB-Torschützenliste überholen wird, wird dem Toni sicher nicht schmecken.