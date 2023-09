Alaba nach Sieg über Schweden: „Ist schon geil!“

… weil bei Rot-Weiß-Rot jetzt ein Rad ins andere greift, die Arbeit von und mit Teamchef Ralf Rangnick Früchte trägt. „Wenn wir ehrlich sind, hatten wir in den letzten Jahren immer diese Momente, in denen wir solche Spiele niemals gewonnen hätten. Wirklich niemals“, schwärmte nach dem 3:1-Sieg auch Kapitän David Alaba über die Entwicklung des Teams. „Wir haben in der ersten Halbzeit vielleicht gelitten, aber wir haben das irgendwie auch genossen. Weil wir nie Angst hatten, ein Tor zu kassieren. Dann besprichst du dich in der Pause und sagst: ,Hey, wir gewinnen heute.‘ Und das mit einem Selbstverständnis. In so wichtigen Spielen nicht zu versagen, sondern im Gegenteil zu zeigen, wer wir sind, das ist schon geil", so der Legionär von Real Madrid.