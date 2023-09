Nachbarn kritisieren: „Sie nehmen uns die Sonne“

Unter dem Namen „Lebensraum Waidach“ sollen in Piesendorf bis 2025 mehr als 50 Wohnungen entstehen. Errichtet in Holzbauweise samt Photovoltaik und Begrünung. Eine riesige Tiefgarage und ein neuer Kindergarten für die Gemeinde obendrein. Das vermeintliche Vorzeigeprojekt wirbelt vor dem Spatenstich Staub auf. Denn: Es ist das bisher größte Bauprojekt in der kleinen Gemeinde, inmitten von Einfamilien- und Bauernhäusern.