Überhitzte Baulandpreise lassen Wohnträume platzen

Bei den Teuerungen will Warter den Bürgern entgegenkommen: die Wasser- und Kanalgebühren werden nicht erhöht. In Sachen Energie müsse man aber neue Wege gehen, beispielsweise mit einer Energie-Gemeinschaft, weiß Warter. Auch die Preise für das Bauen sind stark gestiegen: „Die Baulandpreise sind überhitzt. Unter 500 bis 600 Euro pro Quadratmeter gibt es nichts mehr. Viele Familien wenden sich daher vom Hausbau ab, es wird künftig mehr Wohnungen geben.“ Warter spricht dabei ein Baulandsicherungsmodell für Reihenhäuser an.