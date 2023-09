ÖFB-Team jetzt auch „geil“ auf den Gruppensieg

Wer hätte gedacht, dass Teamchef Ralf Rangnick auswärts in Schweden auch noch Rapids Matthias Seidl entspannt sein Team-Debüt „schenken“ könnte. Das war am Dienstag in Minute 87 der Fall - es passte zum rot-weiß-roten Jubelabend! „Wir sind einfach ein geiles Team, das Kollektiv ist unsere große Stärke“, strahlte Stefan Posch. Auch über das wohl entscheidende 1:0 von Michi Gregoritsch: „Gute Flanke, noch besserer Kopfball“, grinste der Bologna-Legionär. „Das war der Dosenöffner, dann hatten wir Räume.“