Deutschland, wir kommen - wir sind stolz auf euch!

Irgendwie war am Dienstag jedem klar, auch so, wie das Spiel vor der Pause hin- und herwogte: Wer in der Friends Arena das erste Tor macht, gewinnt. Das gelang Österreich, als Michael Gregoritsch zum 1:0 traf, riss auch Teamchef Ralf Rangnick die Hände jubelnd in die Höhe - zur Qualifikation ließ er sich aber (noch) nicht gratulieren: „Rein rechnerisch sind wir noch nicht durch, aber ich bin überzeugt, dass sich die Truppe das nicht mehr nehmen lässt, die Jungs sind so fokussiert und so heiß darauf, in Deutschland dabei zu sein!“