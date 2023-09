ÖFB-Kicker Kevin Danso: Der Dank an die Heimat

Nach der EM-Quali ist vor der Champions League. Gilt für viele Teamspieler. Auch für Kevin Danso. Und dennoch fliegt der Frankreich-Legionär am Mittwoch nicht nach Lens, sondern in die Heimat. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit.“ Der 24-Jährige wird sein Sozialprojekt DANnSO (ein Wortspiel mit seinem Namen und „dann eben so“), in Voitsberg präsentieren. „Es gibt in der Region nicht so viele Möglichkeiten für Kinder“, kam er mit seiner Taufpatin Nina Lantos, die als Pädagogin auch das Projekt leitet, auf die Idee. „Das wollen wir ändern.“ Danso agiert als Initiator und Sponsor, legte bei der Renovierung des neuen Vereinsheims im Sommer auch selbst Hand an. Es soll ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche werden, mit spezieller Unterstützung für sozial schwache Familien. „Wir bieten Lernhilfen an, Sportmöglichkeiten, viele Aktivitäten bis hin zu Wanderungen mit Alpakas“, erzählt Danso stolz. „Wir wollen das Potenzial der Kinder fordern und fördern.“