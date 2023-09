Kompromisse sollen die Regional-Stadtbahn retten

Teams erarbeiten Lösungsansätze

Ein bisschen mehr ins Detail ging Luger im Gespräch mit der „Krone“: In den kommenden zehn Tagen würden jeweilige Teams an Lösungsvorschlägen arbeiten - Techniker an offenen Fragen der Trassierung, Anwälte an Finanzierungsmöglichkeiten. Auf Basis der Ergebnisse daraus werde es „Ende September, Anfang Oktober“ erneut ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Stelzer und Luger geben. „Es gibt eine Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten, das Projekt ist wieder auf Schiene.“