Noch viele offene Fragen bei der Linzer Stadtbahn

Es hängt von der Entfernung der Trassen ab

Man werde jedenfalls Stadtbahn und O-Busse brauchen, deutet das Land Oberösterreich weiters an, was der Rechnungshof so zusammenfasst: „Die verkehrlichen Wirkungen würden in sechs untersuchten Varianten der O-Bus- Führung in Verbindung mit der OÖ-Stadtregionalbahn Unterschiede aufweisen, die in der Entfernung der O-Bus-Stationen zur Trasse der OÖ-Stadtregionalbahn und in der Reisezeit variierten. Die Gesamt-Erschließungseffekte würden mit der räumlichen Differenzierung zwischen Stadtregionalbahn und O-Bus ansteigen. Die maximale Gesamtwirkung des Fahrgastzuwachses werde bei der Kombination mit einer O-Bus-Führung in der Nietzschestraße (erwarteter Fahrgastzuwachs von 8.800) erzielt, während die aktuell geplante Trasse einen Fahrgastzuwachs von 8.110 verspreche.“