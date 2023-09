Wir sind nicht die „Bremser“ bei Stadtbahn-Projekt

Dagegen verwehren sich jetzt die stadteigenen Linz Linien, die mit den Planungen der O-Bus-Linien betraut sind. Dass diese die gleiche Trasse wie die Stadtbahn benutzen sollen, sei von Anfang an mit Bund und Land akkordiert, sagt Linz-Linien-Geschäftsführerin Jutta Rinner. Man stehe bereits mitten in den Vorbereitungsarbeiten und plane Unterbau und Tragwerke „selbstverständlich“ so, dass Busse und Stadtbahn parallel fahren können. „Der O-Bus fährt in Linz seit 1944. Wir wissen, wie man ihn plant und betreibt“, sagt sie in Richtung Steinkellner, der einen Parallelbetrieb für unsinnig und teuer erachtet.