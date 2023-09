Lehrerausbildung: Kinderschutz soll Thema werden

Das Thema Kinderschutz soll auch in den neuen Lehramtsstudien verankert werden. Das kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag an. Man werde Maßnahmen setzen, damit Lehrer Anzeichen erkennen können, dass bei einem Kind etwas nicht stimmt. Dazu werde es etwa Fort- und Weiterbildungsangebote geben. „Es wird aber auch in den neuen Lehramtsstudien ein Thema sein müssen.“