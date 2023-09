Teichtmeister: Ein Urteil bewegt das ganze Land

„Das Urteil ist ausgewogen und angemessen“, erklärt Teichtmeister-Anwalt Rudolf Mayer. „Mein Mandant hat sich freiwillig in Behandlung begeben“, so Mayer weiter. Er sei Jurist und halte sich an die gängige Rechtslage, so der Verteidiger in der Talkrunde mit Katja Wagner auf krone.tv.