Tausende bei Klima-Demo in Wien erwartet

Die Organisation „Fridays For Future“ (FFF) ruft für Freitag erneut zu einem internationalen Klimastreik auf. Die größte Demo findet am Freitag in Wien statt. Die Organisatoren rechnen mit „Tausenden Teilnehmern“. Zentrale Forderung: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) solle einen „nationalen Klimakatastrophengipfel“ einberufen.