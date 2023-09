Schüsse und fliegende Fäuste bei Volksfest

Am 3. September gegen 21 Uhr waren zwei Männer auf der Rankler Kilbi aneinandergeraten. Es entwickelte sich eine handfeste Schlägerei, an deren „finale furioso“ einer der Kontrahenten eine Schreckschusspistole zückte und damit in die Luft schoss. Anschließend machte er sich auf und davon. Sein Gegenüber war bei der Auseinandersetzung auf den Boden gestürzt und hatte sich dabei einige Schürfwunden zugezogen.