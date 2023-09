Austria-Präsident: „Habe Fans im Griff“

Morgen in zwei Wochen findet das große Salzburger ÖFB-Cup-Derby statt. Am 26. September steigt in Grödig das Duell zwischen der Austria und den Bullen. Beide Vereine sind perfekt in ihre Ligen gestartet – die Violetten mussten beim 2:2 in Röthis am Wochenende aber den ersten Punkteverlust der Saison hinnehmen. „Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen“, meinte Trainer Christian Schaider, der im Ländle mit dem Geläuf haderte: „Der Platz war nicht ligatauglich.“