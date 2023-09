Ex-Häftling Kuljic kickt bald im Unterhaus

Vorm Debüt warten Läufe

Ob Kuljic dann wirklich als Angreifer auflaufen wird, weiß er aber noch nicht. Frühestens in zwei Wochen könnte er erstmals am Feld stehen. „Davor muss ich sicher noch den einen oder anderen Lauf machen“, grinst er. Sein vorrangiges Ziel: „Ich will dem Klub mit meiner Erfahrung helfen und den Burschen ein paar Dinge näherbringen.“