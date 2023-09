Panama: 2000 Indigene müssen ihre Insel verlassen

Am Festland, das mit dem Boot in rund 15 Minuten erreichbar ist, sollen die Inselbewohner unterkommen. Ein ganzes Viertel samt Schule wurde hier gebaut. Zum Jahresende sollen die ersten Bewohner umgesiedelt werden. Sollte sich die Umsiedelung als Erfolg erweisen, könnte dies als Vorbild für weitere Inseln dienen, heißt es seitens der Regierung in Panama City.