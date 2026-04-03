BVB-Legende: „Mein Vermögen ist bald aufgebraucht“

Vom Luxus zum Umdenken

Früher lebte Subotic ein ganz anderes Leben. „Da gab es gar keine Kontrolle. Ich hatte schnelle Autos, eine Villa mit Jacuzzi. Das war Handeln, ohne zu überlegen, einfach nur extrem. Das hat sich 2010 verändert: Dann wollte ich Kontrolle, habe 2012 meine Stiftung gegründet. Und mich nach dem Karriereende entschlossen, alles für meine Stiftung zu geben: mein Geld, meine Zeit, meine Gedanken“, verrät Subotic.