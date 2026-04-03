BVB-Legende: „Mein Vermögen ist bald aufgebraucht“

Spannende Worte von Neven Subotic! Der Ex-BVB-Star spricht offen darüber, dass sein Vermögen „bald aufgebraucht“ ist und verrät, warum er Millionen für eine Herzensmission investiert.
Der 37-Jährige engagiert sich seit Jahren mit seiner Stiftung „well:fair“ für sauberes Trinkwasser in Ostafrika. Rund vier Millionen Euro hat Subotic bereits aus eigener Tasche investiert. „Tatsächlich ist mein Vermögen bald aufgebraucht“, erklärt er im Gespräch mit „Sport Bild“ offen. „Mein Geld ist endlich.“
Dabei betont er: „Ich habe 14 Jahre Profifußball gespielt, aber meine Gehälter waren brutto. Und so viele herausragende Jahre mit einem Millionengehalt hatte ich nicht. Das war eine Zeit lang beim BVB.“
Zum Ende seiner Karriere spielte er 2021 noch ein halbes Jahr beim SCR Altach.
Vom Luxus zum Umdenken
Früher lebte Subotic ein ganz anderes Leben. „Da gab es gar keine Kontrolle. Ich hatte schnelle Autos, eine Villa mit Jacuzzi. Das war Handeln, ohne zu überlegen, einfach nur extrem. Das hat sich 2010 verändert: Dann wollte ich Kontrolle, habe 2012 meine Stiftung gegründet. Und mich nach dem Karriereende entschlossen, alles für meine Stiftung zu geben: mein Geld, meine Zeit, meine Gedanken“, verrät Subotic.
Hunderttausenden geholfen
Mit großem Erfolg: 439.255 Menschen konnte bereits geholfen werden. Aus einem Projekt mit rund 76.000 Euro Jahresbudget wurde eine Organisation mit fast fünf Millionen Euro pro Jahr. Subotic betont: Jeder gespendete Euro fließe zu 100 Prozent in die Projekte. Ziel ist es bis 2030 eine Million Menschen mit Trinkwasser zu versorgen.
Die Arbeit fordert ihn voll. „Manchmal sitze ich 14 Stunden vor dem Computer.“ Trotzdem sieht er seine Aufgabe als Herzensprojekt – auch wenn sie ihn finanziell alles kostet.
Mit Klopp auf ein Bier
Seit seinem Karriereende lebt Subotic wieder in Dortmund, im selben Gebäude wie seine Stiftungs-Mitarbeiter. Ein Wunsch ist geblieben. „Er hat mein Leben geprägt, aber wir hatten nie einen ruhigen Moment miteinander.“ Gemeint ist Jürgen Klopp. Mit ihm möchte Subotic irgendwann noch ein entspanntes Bier trinken.
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