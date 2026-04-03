Nexperia-Chips sind bald zur Gänze „made in China“

Niederländische Einschränkungen könnten umgangen werden

Sollte der chinesische Teil künftig die gesamte Produktionskette abdecken können, könnte er so die von der niederländischen Regierung verhängten Einschränkungen umgehen. „Da die niederländische Seite unsere Wafer-Lieferungen eingestellt hat, müssen wir auf im Inland hergestellte Wafer zurückgreifen“, sagte ein Unternehmensvertreter, der anonym bleiben möchte, der Nachrichtenagentur AFP.