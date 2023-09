Klimakleber vor Schulen: „Deppat!“

Aufgeregte Kinder, aufgeregte Eltern - Schulstart in sechs Bundesländern! Für viele begann am Montag der sogenannte „Ernst des Lebens“ allerdings mit Tränen und Verspätung. Weil Klimakleber in Innsbruck, Graz und Linz Montagfrüh Straßen blockierten. In Graz klebten sie sich überhaupt gleich vor dem Schulzentrum Sacre Coeur auf die Straße. Und versetzten Eltern und vor allem ohnehin hoch aufgeregte Kinder in einen Ausnahmezustand. Tränen bei Kindern, Aggressionsausbrüche bei Eltern. „Deppat“ war da noch der harmloseste Kommentar.