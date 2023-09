3:3! Faak-Aufholjagd glückte nach Trainer-Gebrüll

Blitzstart im Hit der 1. Klasse B! Nach nur 45 Sekunden brachte Kapitän Adunka die Faaker in Front – ehe die Egger Hausherren in nur zwölf Minuten auf 3:1 stellten! Bomber Filip Skerl, mit bereits zwölf Toren Erster der Schützenliste und in seiner Laibacher Heimat Rettungsfahrer, scorte einen Doppelpack für den Leader. Alles schien erledigt. . .