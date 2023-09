Spion Pekings im britischen Parlament aufgeflogen

Wie der Regierungssitz Downing Street am Sonntag bestätigte, äußerte Premierminister Rishi Sunak bei einem Treffen mit dem chinesischen Premier Li Qiang am Rande des G20-Gipfels in Indien, der nach drei Tagen heute zu Ende geht, „seine erheblichen Sorgen über chinesische Einmischung in die parlamentarische Demokratie des Vereinigten Königreichs“.