In sechs Tagen mit dem Rad von Dortmund nach Tirol

Langjährige Partnerschaft zwischen Dortmund und dem Brixental

Den RUSH-Startschuss abzufeuern, ließ sich Owomoyela aber auch diesmal nicht nehmen. Was haben Dortmund und Tirol eigentlich gemeinsam? Seit vielen Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen dem BVB und der Region Brixental. Die vor allem in Person von Max Salcher vom TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental leidenschaftlich gepflegt wird. Salcher ist ausnahmslos bei jedem Dortmunder Heimspiel zu Gast, ist in der BVB-Heimstätte mittlerweile eine Institution und führt u.a. sogar offizielle Fan-Führungen durch das Kult-Stadion durch. Einst (in den Zeiten von Cheftrainer Jürgen Klopp) war sogar die Kampfmannschaft der Dortmunder alljährlich auf Sommer-Trainingslager in Tirol zu Gast, mittlerweile ziehen den BVB aber die Euro-Millionen auf Trips nach Asien oder in die USA.