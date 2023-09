Mobilitätspreis geht in das Südburgenland

Der Mobilitätspreis Burgenland wird vom VCÖ (Organisation Mobilität mit Zukunft) in Kooperation mit dem Land und den ÖBB vergeben. Heuer geht der Preis an Südburgenland mobil für die Erarbeitung des Konzepts für ein flächendeckendes Mikro-ÖV-Angebot in den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf.