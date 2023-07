Wien: 160 Volksschulklassen noch ohne fixen Lehrer

Neueinsteiger warten auf ihre Zuweisung

Abgesehen von zu wenig brauchbaren Bewerbungen, hakt es aber auch an der Organisation. So warten viele Neueinsteiger noch auf ihre Zuweisung. So auch Lisa P. „Ich habe mich im Mai beworben und bislang keine Rückmeldung erhalten“, beklagt die Wienerin, die sich am Ende ihres Studiums befindet. Doch sie muss planen können, sie hat Fixkosten zu stemmen. Diesen Umstand kritisiert auch ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß: „Im Herbst werden wieder dutzende Volksschulklassen ohne Lehrer dastehen und jene, die arbeiten wollen, bekommen nicht einmal eine Antwort.“