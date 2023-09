Paragleiter-Pilot stürzte ab und versteckte sich

Drohne, dann Hubschrauber alarmiert

Nachdem die alarmierten Einsatzkräfte der Bergrettung Obertilliach trotz einer Drohne im Bereich der Absturzstelle keine verletzte Person finden konnten, wurde zusätzlich ein Notarzthubschrauber nachalarmiert. Währenddessen wurde an der Talstation der Seilbahn „Golzentipp“ ein 63-jähriger Pole von Polizeikräften mit einer Schnittverletzung am Bein gesichtet. Bei der Befragung gab dieser jedoch an, dass er sich die Verletzung im Zuge einer Wanderung zugezogen habe. Daher wurde die Suche nach dem Piloten weiter fortgesetzt.