Remmidemmi auf der Messe geht heute los!

Und die Party nimmt kein Ende

Ab 13. September gibt es dann wieder ein unterhaltsames, musikalisches Bühnenprogramm. Der Familientag am Mittwoch lockt zahlreiche Besucher, mit 50 Prozent Ermäßigung auf alle Fahrgeschäfte, Magic Klaus, Kinderschminken, Hitquiz und abends die 80’s und 90’s Party mit DJ Frame an. Am Donnerstag und Freitag geht es mit DJ Daddycool und Manuel Brunner weiter. Samstags gibt es Popsongs mit Birdland Jazzband und krönender Abschluss sind Sonntag die No Stress Brothers.