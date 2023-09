Tanken war im August noch teurer als im Juli

ÖAMTC fordert Erklärungen von Mineralölindustrie

Kritik hagelt es dafür vom ÖAMTC. Die Preisanstiege seien in Österreich deutlich höher als in anderen EU-Ländern und auch stärker als der Ölpreisanstieg, teilte der Autofahrerclub am Mittwoch mit - und forderte dafür von der Mineralölindustrie Erklärungen.