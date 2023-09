Roboter soll an Kärntner Schulen „unterrichten“

„My name is Elias“, stellt sich der 58 Zentimeter kleine Roboter vor und stemmt kokett seine Hand in die Hüfte. Er steht auf einem Glastisch im Spiegelsaal der Landesregierung, wo er am Mittwoch Journalistinnen vorgestellt wurde. Noch spricht er nur Englisch, aber bald soll er auch Deutsch können. Seine Sprachkenntnisse und andere Fähigkeiten erlernt er gerade, trainiert wird er von HTL-Lehrer Gernot Opriessnig. Seit zehn Tagen verbringen die beiden ihre Zeit miteinander, um Elias fit für das kommende Schuljahr zu machen.